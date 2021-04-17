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伊仁絮語——威闖降班破悶局

2021-04-17 列印
　　第四場「威闖」大前仗角逐三班田草千八，沿途留守後列，直路階段移出大外疊衝刺，結果僅以不足四乘負於頭馬「全才」，但能擊退「樂益善」，表現出色。希望今仗不要留得太後，並在末段能順利取位，有力一衝而過取得勝利。

  第五場「嘉才」今季轉投呂廄後，整體演出有改善。前仗因不良於行落敗，賽績不能作準；上仗出閘笨拙，末段沿欄追上取得獎金，表現已有起色。今仗雖是初跑泥地，但其父「愛真如此」曾於全天候跑道取勝，母線亦有泥地血統，可以一試。

Ian

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