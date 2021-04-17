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勝在有方——是必飛飛減磅再拼

2021-04-17 列印
　　「是必飛飛」上季要跑至第七仗才在田草千四初次上名，僅敗於賺盡形勢之「瀟灑王子」，反映大馬體力夠強，且合跑變化地。今季踏入四歲大熟黃金期，演出轉穩而持續進步，季初於151極強組氣走今又同場之「秒秒精彩」，如今負磅一來一回下賺了十一磅。其後兩度劣勢追入位後，前仗又贏蝕了形勢之實力指標「果然友」，確認進步至四班頂。剛戰隔了兩個半月復出，能追近最近贏馬之「超好日子」而得殿軍，同樣屬熱身後較佳之大馬。開氣後用七磅生不用負重，可像季初般提升名次。

  「秒秒精彩」季初於151場次極強組賺慢步速下入Q，四歲PPG只跑七仗仍在進步中，可跟前駒串翻版Q。

方駿暉

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