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馬場浮世繪——希斯連贏五日無心睡眠

2021-04-18 列印
馬場浮世繪——希斯連贏五日無心睡眠
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　　希斯今季重臨開倉，不少人都寄予厚望，可惜暫時成績一般，不過此廄近期明顯處於出擊期，昨日練者便憑「無心睡眠」報捷，取得本身的首場泥地頭馬，而且不經不覺連贏五個賽日，季內頭馬數字亦增至十九場了！

賽後希斯笑說：「『無心睡眠』前仗由潘頓在四班勝出漂亮的一仗，所以我認為升上三班也力足爭勝，只是未料今仗會大勝而回，或者是因為濕泥的關係。近期我的成績逐漸回升，主要因為質新馬的進度不錯，希望之後會愈來愈好。」

馬場浮世繪
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