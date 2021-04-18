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馬場浮世繪——班德禮登場韋達畀支持

2021-04-18 列印
馬場浮世繪——班德禮登場韋達畀支持
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　　英國年輕騎師班德禮昨日開始在港客串，首日他共有六匹座騎，雖然並無牌面分子，但此子演出已算落力，最終憑「電玩時代」跑季軍，「軍威振」則獲殿軍，要留意的是此兩駒都是韋廄馬，看來騎練之後會加強合作。

馬場浮世繪
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