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馬場浮世繪——樂仔搏到尾場贏馬賀壽

2021-04-18 列印
馬場浮世繪——樂仔搏到尾場贏馬賀壽
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　　本月十六日是周俊樂的生辰，這位踏入二十一歲的壽星仔，昨日八匹座騎多屬機會分子，而且他下次賽事要停賽，自然連場拼搏，結果胯下「陽明冠爵」、「愛馬劍」、「協進神駒」和「威武承傳」上名，「當家猴王」食尾胡，成功贏到賀壽馬！

馬場浮世繪
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