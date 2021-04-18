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馬場浮世繪——黃俊僅負今季仍未開齋

2021-04-18 列印
馬場浮世繪——黃俊僅負今季仍未開齋
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　　昨日賽前，今季暫時仍未開齋的騎師只剩下黃皓楠和黃俊，本來後者昨日有機會打破悶局，他在第九場策騎「新力寶」（藍衫）與「紅運大師」在終點前齊齊後上，可惜力拼之下以頭馬僅負，惟有稍後繼續努力了。

馬場浮世繪
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