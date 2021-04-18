容天鵬梅開二度 韋達豪奪兩W三P 潘頓騎師王影贏

昨日沙田馬場舉行五草五泥賽事，容天鵬憑「合金之星」和「幸運精選」起孖，而前駒鞍上人潘頓，雖然與周俊樂在騎師王同樣取得三十分，但因為亞軍較多而封王。至於周俊樂憑「標準猴王」為師傅韋達食尾胡，練者在較早場次已勝出「當家精神」，昨日梅開二度。



昨日容天鵬憑「合金之星」和「幸運精選」梅開二度，練者賽後表示：「『合金之星』今仗慢閘，直路亦曾經未能望空，贏馬過程有點驚險。回想此駒初出的表現令我驚喜，但該役賽事時間甚慢，指標性不大，後來其演出比預期失望，可能是因為本身較遲熟，今季才踏入正軌，至於千二和千四牠都可以應付，勝負關鍵在於賽事形勢和步速。『幸運精選』必可應付千八米，因為性能均速，今仗牠在前領放，雖然外側有對手拍住，但賽事步速並不快，尤其第二段更拖慢了，這對其前置跑法非常有利。」



而昨日出馬七匹的韋達幾乎場場拼搏，因為總共取得兩冠一亞兩季一殿佳績，其中「當家精神」和「標準猴王」都贏馬，前駒今仗復出大熱掄元，賽後韋達指出：「『當家精神』上仗賽前因為有痰，所以要退出，之後我安排牠到從化，讓其放鬆自己和養回健康，果然今仗復出即能奏凱，至於稍後會否增程，仍要視乎賽路而定。此駒身形不算高大，但陣上全力以赴，有時會耗力甚多，所以不會出賽太過頻密，每賽之間一定要有足夠時間回復體力。」



另一方面，昨日賽事無論泥地或草地都大利放頭，例如泥地的「獎金大王」和「紅海福星」都是一放到底取勝，其中後駒今仗升班仍取得連捷，練者文家良說：「『紅海福星』今仗剛升上四班，對手比上仗的五班賽強得多，所以我信心不算太大，但牠看來的確偏分有利，成功再次一放到底。我會視乎此駒勝後加分，再決定是否讓其繼續跑泥地，因為廄內還有幾匹四班泥地馬，必須調整部署。」



至於「獨角寶寶」則在草地千四米放頭大勝，練者高伯新賽後說：「『獨角寶寶』今季狀態一直不錯，可惜常常排檔不利，今場預計快馬不多，結果牠成功一放到底，另外騎者彭國年的發揮亦值得一讚。事實上，彭國年的確是一位好騎師。」



此外，今季屢次在泥地合作取得頭馬的霍利時和薛恩，昨日又有佳作，他們憑「團結一致」爆十四倍W。賽後霍利時表示：「『團結一致』上仗在莫雷拉胯下已跑得很好，未能取勝只是因為千八米嫌長，今次回師一六五○米，無疑更合腳法，而且排六檔好跑，早段步速夠快之下，令鞍上人薛恩可以發揮出馬兒的後勁，終於贏出在港首場頭馬。」



記者：文傑、亨利