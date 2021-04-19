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馬場浮世繪——樂透心大熱贏日本二千堅尼

2021-04-19 列印
  馬會昨日轉播日本中山競馬場舉行的「日本二千堅尼賽馬日」的其中八場賽事受注，全日投注額為兩億六千六百七十多萬元。重頭戲日本三冠首關日本二千堅尼，結果由大熱門「樂透心」在橫山武史胯下勝出，兩匹冷門馬「領銜」和「星光速」則分別跑得第二第三，次熱門「野田小子」於十六匹參戰馬中跑尾二。

馬場浮世繪

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