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馬場浮世繪——馬會購入三匹南非周歲馬

2021-04-19 列印
  南非全年最重要的馬匹拍賣會 ── 二○二一年全國周歲馬拍賣會，於上周四起一連兩日在約翰尼斯堡舉行。由於當地經濟長期不景氣，馬匹售價較澳紐和歐洲的拍賣會相宜太多，香港賽馬會自然不錯過入貨機會，在今屆拍賣會購入三駒，包括以拍賣會第二最高成交價一百三十萬港元，購入一匹出自父系「星運來」並與一級賽「卡拉公主」同母的幼馬。

馬場浮世繪

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