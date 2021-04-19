雄深雅健——打吡魔咒纏小方

多年流傳至今，所謂的「打吡魔咒」，用作形容打吡冠軍馬多沒好下場，今年竟轉移至人的身上。方嘉柏自贏打吡後，黑氣隨即纏身，不勝紀錄延至八個賽日，黑在搏極都係位置。自「達心星」後，近八次累積0W9Q11P，「智醒財星」、「星運男爵」、「帆哥兒」、「川河尊駒」、「大紅蜂」、「果然友」、「兩全其美」、「青心星」及「精靈勇士」，全與頭馬擦身而過。



無人知這股黑氣何時走，你會追爆纜？或等破悶局後才算呢？追求買中破魔咒頭馬的無形自豪感，有謂定無謂呢？不能代答，留待大家問自己。



周三晚九場谷戰，方嘉柏八場有馬列正選，上仗入前四的有「資本家」、「格萊美」、「川河明駒」、「鋒芒快露」及「活力爆發」，可以說是強陣，大家一起想怎應對吧！



子健



