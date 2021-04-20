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馬場浮世繪——陳嘉熙獲續約留方廄至煞科

2021-04-20 列印
  見習騎師陳嘉熙現有的學徒契約於昨日屆滿，牌照委員會根據賽事規例第57（4）條，昨天決定將有效期延長至本年度馬季結束為止，並讓陳嘉熙續留於方嘉柏馬房。

  另一方面，周日「冠軍賽馬日」的三場一級賽中，出戰女皇盃的去年日本三歲三冠馬后「謀勇兼備」擬定由日本騎師松山弘平操刀，馬會已批獲松山弘平於當日沙田各場賽事中披甲，其最低出賽造磅是一一七磅。

馬場浮世繪

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