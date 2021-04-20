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馬場浮世繪——郭能社交平台發文感謝支持

2021-04-20 列印
  因二月三日「金獅大將」賽後研訊時的行為，早前被牌照委員會暫停牌照至煞科的郭能，上周一終決定提出上訴，聆訊日期待定。而郭能剛於周日晚在社交平台上留言，內容主要是指其一家人對於來世界各地支持者的留言，感到受寵若驚，又謂目前正經歷困苦悲傷的時間，但他夫婦兩人和四名兒子會一起勇敢面對，並將渡過難關而變得更強大。

馬場浮世繪

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