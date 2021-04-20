輝灑自如——健康快車 授魚兼漁

疫情中，人人都希望能夠健康第一，而明晚的谷草賽事，正正便有匹初次上陣的新馬名為「健康第一」，其馬主方正博士及夫人方黃吉雯是有名的大慈善家，在香港回歸當天創立「健康快車慈善基金」，從而在內地展開扶貧治盲的工作。方氏伉儷更將贏馬所得的獎金全數捐獻給基金，所以每當見到他們的綵衣揚威綠茵場上，不期然便會想起「善有善報」這四個字。



看過方太一個十多年前的訪問，當時「健康快車基金」已有三列火車醫院在內地為民服務，卻面對醫生不足的問題，於是便將列車發展成一所教學醫院，為服務地方的基層眼科醫生提供實習和培訓機會，做到「授人以魚」同時亦「授人以漁」，結果便在二○○九年順利誕生了第四列的「健康快車」了。



朱鎮輝



