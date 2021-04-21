重點出擊——辣得交關機會突出

細看第七場賽事，當中半數馬皆出自總場次530，查該賽的段速前後都偏慢，賽事途中更連番出現意外，就連一再證明四班水平勉強的「超額認購」，在彎位走外疊兼直路走不利跑線之下亦能接近，明顯有部分馬匹跑不出應有水準。如「天火同人」途中曾經勒避，末段也能勁勢衝入位，但今仗不幸排外檔，客觀條件轉差。



比較起來，出自總埸次494的「辣得交關」誠是不錯選擇。上仗此駒久休復出，賽事步速前快後超慢，牠早段除了蝕盡步速，直路又在相對不利跑線衝刺，最終卻僅輸半個身位，而且賽後更發現氣管多血，其一席季軍顯然甚有水準。再睇同場沿二疊望空的「你知我勝」，正是上述總場次530的頭馬！



常言頭馬即是頭馬，由此推算「辣得交關」的實力應高於出自530場次之馬，況且今仗負磅較輕，爭勝條件更突出。



安西教練



