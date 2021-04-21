伊仁絮語——健康第一值得留意

今晚英超阿士東維拉主場對曼城，也是聯賽金手套爭奪戰。主隊門將達米安馬天尼斯十四場不失並列群雄第二，勢跟藍月門將艾達臣摩拉斯各顯神通，而且兩軍各自有攻擊主力基亞利殊和奇雲迪布尼因傷缺陣，今仗和可敲。（Now621台周四凌晨3:15直播） 達米安馬天尼斯今季來投後，本輪前英超把關三十場失三十三球屬列強第三少，個人十四場保持清白之身，距離前輩費度於二○○九至一○球季所創下的英超單季不失球場數球會紀錄只差一場。同時，他也在金手套榜跟車路士門將艾度亞文迪並列第二，以三場之差僅次於艾達臣。 馬天尼斯賽前挑機 這名阿根廷門將豪言，今仗要挑戰艾達臣爭奪金手套：「今晚對曼城，也是我和...

2021-04-21