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伊仁絮語——健康第一值得留意

2021-04-21 列印
　　第七場「唯快不破」上仗初出，沿途走勢稚嫩，但見牠復課走勢比前上力，最近加配眼罩試閘顯示速度，僅在末段被廄侶「精靈勇士」追過。今仗排內檔起步，預期形勢理想，今場不乏大樹遮蔭，臨場應有可觀分頭，冷人騎冷馬或可製造驚喜。

  第九場「健康第一」來港前在澳洲十一戰得三勝兩位，雖然一月份才開始投入操練，但本身已很成熟，因此抵港後快試均有良好走勢，試閘表現亦佳。今仗抽得一檔起步，加上近期希斯手風大順，值得留意。

Ian

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