伊仁絮語——健康第一值得留意

第九場「健康第一」來港前在澳洲十一戰得三勝兩位，雖然一月份才開始投入操練，但本身已很成熟，因此抵港後快試均有良好走勢，試閘表現亦佳。今仗抽得一檔起步，加上近期希斯手風大順，值得留意。
Ian
五歲女童慘遭生父及繼母長期虐打，遍體鱗傷，傷口感染細菌致死。這對狠毒父母上周被陪審團裁定謀殺罪名成立，高院法官黃崇厚昨依例判處二人終身監禁，並責備繼外婆是唯一可以向兩兄妹伸援手的人，竟默許及縱容兩夫妻...
2021-04-21
日本東京警視廳公安部昨日發佈，指一名三十多歲的中國籍男子涉嫌於二○一六至一七年間對多達二百所日本科研機構進行網絡攻擊，受害機構包括日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）及知名日企。目前男子的資料移送給了...
2021-04-21
新冠肺炎疫情下，全球有數億人需要遠端工作及學習。早前美國和瑞典合作的研究進行了有關「Zoom疲勞症」的調查，發現女性比男性更容易出現「Zoom疲勞症」。據報是與女性比男性更容易受「鏡像焦慮」影響，因為...
2021-04-21
位於港鐵烏溪沙站上蓋的屋苑銀湖．天峰，除了坐擁鐵路之便，部份單位可欣賞到寬闊海景及山巒景色，今次介紹的5房2套單位，面積1869方呎，全屋均擁闊窗，並設有露台、平台及天台，可盡享山林景及海景。 ...
2021-04-21
部份新興國家疫情惡化，加上疫苗延後推出，以及俄羅斯在跟烏克蘭邊境增兵，地緣局勢緊張，拖累外圍股市下跌，歐美股市齊齊下挫。美股杜指早段曾跌逾350點，低見33726點；納指跌幅曾達1.55%，低見136...
2021-04-21
今晚英超阿士東維拉主場對曼城，也是聯賽金手套爭奪戰。主隊門將達米安馬天尼斯十四場不失並列群雄第二，勢跟藍月門將艾達臣摩拉斯各顯神通，而且兩軍各自有攻擊主力基亞利殊和奇雲迪布尼因傷缺陣，今仗和可敲。（Now621台周四凌晨3:15直播） 達米安馬天尼斯今季來投後，本輪前英超把關三十場失三十三球屬列強第三少，個人十四場保持清白之身，距離前輩費度於二○○九至一○球季所創下的英超單季不失球場數球會紀錄只差一場。同時，他也在金手套榜跟車路士門將艾度亞文迪並列第二，以三場之差僅次於艾達臣。 馬天尼斯賽前挑機 這名阿根廷門將豪言，今仗要挑戰艾達臣爭奪金手套：「今晚對曼城，也是我和...
2021-04-21
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
兩奪香港金像獎最佳男配角獎的資深演員廖啟智上月因癌病離世，終年66歲，家人昨日為他於聖安德烈堂舉行安息禮，過百親友送別最後一程。智叔的遺孀陳敏兒偕兩子文信與文哲分享智叔生前點滴，感謝所有人為智叔打造「...
2021-04-21
五歲女童被虐致死案件，禽獸不如的父母被判謀殺罪成，法官判兩人終身監禁，罪有應得。這宗稚兒慘遭毒手案，引起不少人疑問，究竟學校是否失責？是否見死不救？社會是時候研究立法，對知情不報者，也涉刑事罪行，才能提高公眾對遏止虐兒惡行的責任感，拯救更多無法保護自己的小生命。 這宗父母長時間虐待女兒案，老師曾見到受害女童遍體鱗傷回校，亦多次會見母親，卻接受繼母不能自控或承諾不會再體罰的藉口，沒報警處理。直至父親要求女兒退學，學校竟沒有懷疑是一個警號，沒追問原因，漠視女童的福祉。或許有人認為，這是人家事，不宜過份介入，也恐怕父母向辦學團體投訴，惹來一身蟻。但這些均是藉口，因為老師的培訓，應...
2021-04-21
老一輩的馬迷，不少依然深信馬匹演出的高低起跌，純粹是狀態的起落，所以堅持必定要睇馬匹臨場行圈。其實香港現時的賽馬水準已非二三十年前可比，能夠出賽的馬，七八成以上都具備作戰水準，有些演出時好時壞，除了是...
2021-04-21