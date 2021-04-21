勝在有方——零距離升班不吃虧

「零距離」今季開氣後即能於谷草千二得接近之第四名，翌戰換上潘頓跟「峰爭」一齊拋離其後可入Q之「中華威威」和「財照發」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之頭馬。細馬耗力後體重稍跌，仍能輕取其後兩度輕勝四班的「箭意」，水準甚高；看段速和總時間跟後兩場之三班頭馬「疾風勁草」相若， 卻比早一場之另一組頭馬「快快有」快0.21秒，以後駒最近受阻後能輕勝三班計， 本身上班絕不吃虧。稍休七星期喜見體重回升，細馬少負十三磅釋重負，可擊退此批體力和評分已消耗頗多之對手。



「以戰養戰」久休次仗以超班姿態氣走今又同場之「壽臣」，五歲自購馬慣可打疊好，亦可考慮作膽和博W。



方駿暉



