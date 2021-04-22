田泰安7P做騎師王

昨晚谷戰田泰安雖然無馬贏，但由於連場上名，最終仍能成為騎師王。至於蘇偉賢贏「銀亮之星」和「特醒」，文家良贏「種福者」和「無限商機」，潘明輝贏「電訊火箭」和「維港奔流」，再加上為「特醒」和「種福者」建功的潘頓，四人全部起孖。其餘班德禮憑韋廄「全才」取得客串期首W。



蘇偉賢和文家良昨晚都起孖，前者勝出「銀亮之星」和「特醒」後表示：「『銀亮之星』今仗雖然落五班，但要負一三三磅，所以賽前我未有太大把握，幸好賀銘年臨場發揮出色，沿途處理和賽事形勢都在其掌握之內，最終取勝絕對應記一功。『特醒』目前跑一哩最好，因為早段落腳已慢，經常會後追不及。當然潘頓今仗發揮得很好，馬兒在其胯下出閘反應夠快，早段便能守在有利位置，而以末段走勢來看，此駒之後增程也可應付。」



而文家良則憑「種福者」和「無限商機」梅開二度，後駒今仗打開勝門，練者賽後說：「『無限商機』今次同場多快馬，但牠搶出後能據守內欄，形勢變得有利，騎者波健士發揮很好，稍後我會安排此駒繼續跑谷草。」



其餘潘明輝憑石廄「電訊火箭」和羅廄「維港奔流」起孖，前駒練者徐雨石說：「『電訊火箭』血統上應該以一哩最正宗，但跑千二米其實亦很準繩，部署較有彈性，今仗步速夠快，形勢有利其後追，結果成功取勝。」



「維港奔流」練者羅富全則說：「『維港奔流』今仗排外檔，所以策略上要搶前走，幸好其內側沒有馬匹頂住，以往我以為此駒跑谷草較佳，但上仗牠能在田草上名，部署可以更加彈性。」



此外，班德禮昨晚憑「全才」開齋，練者韋達指：「班德禮來港前我並不認識，但亦有翻查其資料，希望給予支持，以初跑谷戰的騎師來說，他今仗的表現已經很好。很高興『全才』能夠取得第二場頭馬，其演出顯然在進步中，我接手訓練時牠在晨課表現良好，陣上卻未能跑出水準，後來發現密跑才能發揮威力，此駒目前已經回復爭勝心，希望稍後可再添頭馬。



另一方面，將在本周日冠軍賽馬日上陣的五匹日本賽駒，昨晨全數在草地跑道操練，其中列陣主席短途獎的「野田重擊」，繼上周日後再由莫雷拉親試，出戰女皇盃的「神業」則首朝由史卓豐過檔，而「謀勇兼備」就續由松山弘平主操。



至於唯一來港督師的「耀滿瓶」練馬師尾關知人，在晨課後聯同田泰安透過視像會議接受傳媒採訪，練者表示今年再遣「耀滿瓶」來港，主因牠在一九年香港瓶表現出色，加上最合其發揮的京都競馬場目前正重建，故要另覓大賽作目標。他又謂「耀滿瓶」去年十一月在步速偏快的日本盃亦能接近，來港前跑二千米跟前亦所負不遠，故有信心本周日可以取得佳績。至於田泰安則表示，今年女皇盃參戰馬不多，排檔影響有限，步速才是勝負關鍵，而他今早將過檔「耀滿瓶」在草地跑道快跳。



記者：文傑、亨利