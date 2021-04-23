馬場浮世繪——神業史卓豐操完滿憧憬

女皇盃的四匹日本馬中，「神業」較為人輕視，日本方面的評論亦指其表現難以預計，既可在金虎賞跟「謀勇兼備」和「耀滿瓶」交手時，仍可跑出最快的末段六百米時間得第五，以往卻試過狂放接近，故今仗跑法頗為人關注。今仗初騎的史卓豐則表示，周三過檔「神業」在草地跑道快跳後，甚滿意馬兒走勢，正期待周日大戰，並謂如「神業」到時跑贏所有對手亦不意外，但戰略就有待跟練馬師辻野泰之研究後再決定。



而昨日晨課，日本參戰馬中僅女皇盃的「耀滿瓶」露面，今課由田泰安過檔在草地跑道磨刀，練馬師尾關知人表示，田泰安課後匯報馬兒走勢輕鬆，練者又指因「耀滿瓶」已是第二次來港，較熟悉周邊環境，所以操練起來更輕鬆。



馬場浮世繪