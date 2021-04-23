安田隆行︰野田重擊堪比龍王

馬會昨晨在沙田馬匹亮相圈舉行「富衛保險冠軍賽馬日」排位抽籤儀式，因女皇盃和冠軍一哩賽出馬數目少，排位影響不大，所以焦點落在出馬十三匹的主席短途獎。爭標主角「野田重擊」抽得有利五檔，練馬師安田隆行和騎師莫雷拉均表示充滿信心，並指「福逸」是最大勁敵。



應屆香港短途錦標冠軍「野田重擊」上周抵港後，莫雷拉先後三次在晨課策馬出試，備戰積極，安田隆行說︰「『野田重擊』在前屆香港短途錦標落第，演出令人失望，但去年十二月重臨香港出戰同一場大賽，則可擊敗對手贏馬。當時我已決定要部署來港再戰，賽後馬兒繼續進步，加上踏入六歲全熟期，個人認為其戰鬥力已達兩屆香港短途錦標盟主『龍王』的級數。至於排檔方面，其實已無一個檔位差得過上仗在港贏香港短途錦標時的十四檔。」



至於莫雷拉則分析︰「『野田重擊』上次在港贏馬，同場我亦有份參戰，那一役的賽事水準應較今次主席短途獎更高，這對於『野田重擊』再贏馬亦更有利。今場賽事形勢微妙，居其內側和外側均有快馬，不過正如練馬師所說，無論哪個檔位都比上次排十四檔好。『野田重擊』抽五檔有助輕易先守有利位置，以其實力及是賽形勢，應極具贏面。最強對手應是主隊馬『福逸』，上場牠敗於不利形勢，今仗可望跑回水準。」



「福逸」上場在二級賽短途錦標落敗，練馬師高伯新亦強調馬兒有力在今場回復真身︰「『福逸』上場由一班賽跳級跑二級賽而未能立即適應，加上排十二檔難免有礙發揮，但依然落後來不遠，表現尚不算差，賽後馬兒操練正常，狀態維持良好水準，希望吸收過上仗經驗，今次出戰一級賽兼排有利三檔位，牠能在巴度胯下跑出水準。」



特約記者︰文傑