張氏理論——大賽特刊印刷精美

香港馬會於國際賽及女皇盃賽前，必印發各匹戰馬往績特刊，印刷精美而安排在馬場或投注站免費派發。老張及傳媒則會早一兩天於記者室取得，以便及早做功課也。而此刊物有中文版及英文版，九成當是中文版，但老張必中英兼備。因為外國馬的賽績示以英文較直接，馬場及賽事名稱，老張都是用英文解讀最快，如看中文反而拖慢。



可是今年的女皇盃，老張只取了中文版，不需英文了。因為除了港馬外，五匹外來馬都是日本馬，日本賽績用漢字比英文更清晰，即看馬場及賽事名稱，甚至騎練姓名，用英文看反而慢了。



此外香港馬經傳統是報紙及排位紙只有中文馬名，但馬簿則中英馬名並列。惟雖有英文馬名，留心的不多，如不識中文也不會買，因為最後一本英文馬簿已於十多年前結業，始終讀者不多，洋人馬迷為數更少，因此當年一半客路是南亞人士。近年馬會也間接出版一份英文刊物，於場內給外籍馬迷使用。



張福元