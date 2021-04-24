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馬場浮世繪——叻叻精彩留後拼勝

2021-04-24 列印
  田泰安剛次夜賽有七匹座騎上名，雖然未能贏馬但仍能贏得騎師王，看他明日多匹座騎仍具分量，其中韋廄的「叻叻精彩」，上場改以留前鬥後跑法得亞，他表示當時座騎在外檔起步，且同時有多駒試圖搶放，於是便索性將其留後，結果效果良好。今次人馬再戰同程千二米，如果形勢許可，將會用同一方式處理，希望屆時演出再進，贏回一場頭馬。

  他又謂「勁無比」評分下調，回到三班賽上陣即走得接近，明日出戰千六米，肯定較谷草中距離合適，有望走入三甲一席。

馬場浮世繪
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