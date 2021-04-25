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勝在有方——韋小寶上仗水準高

2021-04-25 列印
　　「韋小寶」雖已五歲，但近期仍持續忠心鐵馬纜，準繩中見進步。季初在田草千二氣走實力指標「美麗掌聲」後，經常受阻或蝕形勢都輸近。大前仗能跟「福逸」跑近而氣走「順勢贏」，此兩匹鄰近對手其後均可輕勝一班賽，反映這個亞軍水準甚高。翌戰轉到直路賽不敵路程專家「平海掌星」後，最近回到此程竟能於偏快步速下領放，頭兩段交出45秒55，比早一場之三班賽快0.57秒，仍能氣走翌戰贏千四米之「手到回來」，屬出色頭馬。今次雖然欠缺七磅生，但曾負頂磅取勝，重配曾合作得四捷之田泰安，跑法添機動，內疊跟好位後可再第八度在此程入Q。

　　「速遞奇兵」三戰全勝，久休復出後，上仗連捷姿態點到即止。今仗上班釋重負，蔡廄虛分PPG精英仍屬大熱爭勝主角。「錶之未來」上仗大幅縮程的衝勢不及前兩名，但四歲自購好馬性格忠心演出準，排檔大幅外移也可提升名次。

方駿暉
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