伊仁絮語——飛輪閃耀有的放矢

第九場「飛輪閃耀」在四歲馬系列賽事中表現尚佳，上仗出爭打吡留得太後，以致末段未能收復失地。此駒復課交由潘頓考驗，早前試閘走勢甚勁，今仗縮程出爭贏馬路程，看來是有的放矢。對手可留意輕磅馬「智慧神駒」，因為陣中沒有太多前領馬在陣，應可輕鬆放頭競跑，若能自製步速，極有可能一放到底，乃是前駒心腹大患。
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本港昨日新增九宗確診，只有一宗本地病例，屬源頭不明，但令人擔憂是再出現社區變種病毒病例，一名初步確診的菲律賓外傭在四月十七日完成二十一日酒店強制檢疫期後，入住僱主寓所，但前日再檢測時初步證實感染變種病...
2021-04-24
中英關係再起波濤，英國國會下議院通過涉疆動議。中國外交部表示，所謂新疆「種族滅絕」是國際反華勢力的彌天大謊；發言人更指「這些英國議員們還是多管管自己的事情」。據了解，是次涉疆動議的發起人是早前遭中方制...
2021-04-24
正當全球四十國領袖召開國際氣候高峰會議之際，近年積極發展電動車業務及太空旅遊的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周四宣佈懸賞一億美元（約七億八千萬港元），尋找對抗全球氣候暖化的辦法或有新的發明品，有...
2021-04-24
港鐵黃竹坑站「頭炮盤」晉環，日前上載樓書後，昨日（23日）公佈首批160伙價單，包括一至三房戶，其中一房戶折實1146.1萬入場，最快於下周開售。 路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指出，晉環首批160...
2021-04-24
於重磅科技股美團（3690）等領軍下，科指收升近2.3%，報8467點，恒指低開高收，突破10天線（28825），並升穿二萬九關，收報29078點，升323點，全周累升109點，連升兩周，同時結束自二...
2021-04-24
拜仁慕尼黑今晚德甲只要作客擊敗緬恩斯，就可提前四輪封王，戰意毋容置疑。再者該隊射手羅拔利雲度夫斯基養傷近一個月復出，矢言要領軍捧盃之餘，還要打破「轟炸機」梅拿單季德甲攻入四十球的紀錄，今仗勢大開殺戒，一於捧拜仁讓球主客和讓兩球「客勝」。 （體通天下今晚9:30直播） 在剩餘四輪賽事下，榜首拜仁領先次席RB萊比錫十分，今仗全取三分就可毋須理會後者的賽果而提早封王，完成德甲九連霸的偉業。 羅拔追趕轟炸機紀錄 拜仁在各賽事三連勝，實力又遠勝主隊，還有神鋒羅拔利雲度夫斯基克服膝傷回歸的好消息加持，後者今屆聯賽累積攻入三十五球，跟梅拿的單季四十球紀錄只差五球，他矢言為追趕會拚命爭取士...
2021-04-24
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
本港首度舉行的觀眾自駕入場演唱會、《鄭中基Drive In Ultra：WEE are Ronald Cheng 2021》昨晚在中環海濱活動空間舉行首場，共有116部車入場，自駕席第一排全屬名貴跑車...
2021-04-24
難得跟朋友在中環吃晚飯，許久不見，邊吃邊聊，不知不覺過了十點鐘，夥計來示意，再坐下去要犯限聚令了，於是起身散檔。 走出飯店，街上人頭湧湧，想來都是被餐廳請出來的食客，大家同時散檔，都走在街上，的士站的人龍排得好長，便往港鐵站走去，人同此心，往港鐵站也有了人潮，平時放工時的盛況，竟在晚上十點多鐘出現，也是今日香港一景。 前些日子跟朋友說，經過了這一年，許多以為根深柢固的生活習慣竟也會改變。許多以往理所當然的事情，也變得情理不容，譬如已經見不得人上街不戴口罩。一年前，你怎會想到大公司如國泰航空會遭如此巨大的危機，怎會想到港龍航空會從香港消失。許多風光無限的巨型企業，竟經不起...
2021-04-24
筆者本身不太熱衷於以熱門馬作重心，除了因為一些熱門馬確有本身疑點之外，最主要是因為任你一匹馬實力如何出眾，若遇上發揮不當，結局一樣是輸，但贏出時都只是雞肋，不符合值博之道。不過凡遇上大賽日，便不宜以同一套思考邏輯，因為不知何故，每逢盛事當前，一眾騎師都似會打醒十二分精神，犯錯較少之下，自然容易開出優勝劣敗的賽果，所以在這些日博下風馬，事倍功半。 第三場三班一二○○米。大部分人都預期此場是「勝得威風」與「齊心同行」單打獨鬥之局，所以這條Q隔晚只有2.4倍，值博率一般；不過「齊心同行」獨贏有5.4倍，個人反而認為未必不是「勝得威風」的對手。 無疑，「勝得威風」已三捷，面且近兩捷...
2021-04-25