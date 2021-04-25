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伊仁絮語——飛輪閃耀有的放矢

2021-04-25 列印
　　第四場「家樂飛駒」來港前曾於千六米三級賽達士蒙錦標僅負於葉森打吡亞軍「有內涵」，能力不俗，可惜來港後進度不似預期，僅兩度跑入位置，整體演出略為令人失望。此駒去年十二月跑田草千六僅負於「天駟」而得亞軍，表現開始有起色；上仗由馬雅操刀再戰此程，只不敵「真勝者」及「路路醒」，水準不差。今仗再配馬雅，同場有「保羅承傳」及「美麗日子」放頭，預計步速應不會慢，有力一爭。

　　第九場「飛輪閃耀」在四歲馬系列賽事中表現尚佳，上仗出爭打吡留得太後，以致末段未能收復失地。此駒復課交由潘頓考驗，早前試閘走勢甚勁，今仗縮程出爭贏馬路程，看來是有的放矢。對手可留意輕磅馬「智慧神駒」，因為陣中沒有太多前領馬在陣，應可輕鬆放頭競跑，若能自製步速，極有可能一放到底，乃是前駒心腹大患。

Ian
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