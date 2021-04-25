伊仁絮語——飛輪閃耀有的放矢

難得跟朋友在中環吃晚飯，許久不見，邊吃邊聊，不知不覺過了十點鐘，夥計來示意，再坐下去要犯限聚令了，於是起身散檔。 走出飯店，街上人頭湧湧，想來都是被餐廳請出來的食客，大家同時散檔，都走在街上，的士站的人龍排得好長，便往港鐵站走去，人同此心，往港鐵站也有了人潮，平時放工時的盛況，竟在晚上十點多鐘出現，也是今日香港一景。 前些日子跟朋友說，經過了這一年，許多以為根深柢固的生活習慣竟也會改變。許多以往理所當然的事情，也變得情理不容，譬如已經見不得人上街不戴口罩。一年前，你怎會想到大公司如國泰航空會遭如此巨大的危機，怎會想到港龍航空會從香港消失。許多風光無限的巨型企業，竟經不起...

2021-04-24