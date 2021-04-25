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重點出擊——家樂飛駒賽績優秀

2021-04-25 列印
　　現時距離煞科愈來愈近，鄭俊偉馬房仍居榜末，雖然數字上仍有追回失地的可能，但環顧鄭廄內各駒，普遍都沒有評分優勢，連新近贏馬的「好大大」也宣告退役，可謂雪上加霜。但留意一點，上周日鄭廄在可用子彈不多之下，也能安排「金剛石」、「再大大」與「威威承傳」來互相配合過關，說明此刻的鄭俊偉無甚部署可言，馬兒可拼則拼。站在投注者立場，如此鬥志如虹的倉口值得信賴。

　　言歸正傳，第四場「家樂飛駒」雖然在港十四戰未開勝門，不過愛爾蘭馬需要多些時間適應水土，實在可以理解。其實牠季內兩次入位都水準不俗，如284場次屈居亞軍，頭馬「天駟」能再出再勝；剛戰543場次則在全日不利轉彎走外疊之下，沿途三疊望空而負於接戰贏馬的「路路醒」。「家樂飛駒」以這兩場賽績放諸今場賽事，對手難攖其鋒。

安西教練
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