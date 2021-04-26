雄深雅健——又佩服 又唔服

競賽小組的公平、公正及公開性，最近再度受質疑。小人之心，若無感受到壓力，我們應不會看到首席董事接受專訪。



可是做此類不中紅心、不涉關注題目訪談，根本無法有效降低公眾怨氣，甚至疑慮。



產生疑團，源自聰明錢，落得準又計得準，令人感覺似完全掌握邊隻馬會放，兼會以龜速慢放！這種應要諸葛亮與司馬懿合體才算得出的事，竟接二連三出現，怎不令人佩服又唔服！



大聲疾呼！鬧爆！甚至去埋鵝頸橋打小人，都無用！形勢比人強，鬧完無效，好快又變無件事；若在受壓下跟進，也限打雞仔，不會打老虎。一時三刻起浪，被迫下要找洩憤對象，只會害到不應受害的。



出事後，轉幫這類替死鬼抱不平，有無想過，其實是被硬逼出來的後果呢？



子健



