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重點出擊——皇帝金 部署善意

2021-04-28 列印
　　踏入四月希斯連贏六日，可惜在剛戰中斷勝纜，「包裝大獎」沿途貼欄佔取有利位置，觀乎跑法充滿誠意，偏偏遇上直路內疊不利場地，落第情有可原。回說今期賽事，看希斯出馬甚多之餘，當中亦不乏實力分子，大有機會續回勝纜。

  第六場「皇帝金」在382場次初跑谷草一哩，面對當時正值升軌的「喜駿駒」只負兩個多馬位，看後駒在上賽日能征服二班，伸算其一席第五極具水準。雖然上仗的名次略為倒退，但看同場前五名馬有四駒採取後追跑法，明顯形勢不利前置，而「皇帝金」早段跟守中前位，處境並不理想，埋門被季內表現穩定的「喜蓮慧星」趕過，較後駒僅落後不足半身位過終點，看來已具備爭勝條件。

  今仗「皇帝金」經小休一會縮程而臨，對手實力大幅減弱，本身跑谷草短途早有經驗，料頭馬可手到拿來。



安西教練

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