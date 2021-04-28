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伊仁絮語——美麗滿紛值得一試

2021-04-28 列印
　　第六場「美麗滿紛」至今只得兩W，論成績未算標青，但今季首回合跑田草千四，能夠一放到底擊敗「聰明導彈」及「電路三號」，水準並不失禮，之後升上二班便力有不逮。今仗轉戰谷草跑三班千二，遇上快馬無多場合，應可輕易前領賺形勢，值得一試。

  第七場「勇眼光」今仗雖然首度踏足谷草，但同父馬「以戰養戰」早前曾贏谷草短途，故相信牠應合腳法。近期晨課多由史卓豐主理，人馬表現合拍，馬兒的韁口亦比前穩定。今仗早段若沒有受到太大壓力，料可交出進步表現，誠是馬膽佳選。

Ian

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