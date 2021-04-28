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勝在有方——隨喜逢出頭良機

2021-04-28 列印
　　「隨喜」今季出道跑了五仗雖未勝，但第二次出賽時於谷草千二可大幅提升名次，蹄下敗將「海精英」再出可保住季軍，另有「特醒」和「富存英雄」翌戰能提升名次入三甲，水準至少值四班中級。拼後雖名次倒退，但前仗田草千四遇上不利追之慢步速，劣勢下能追近其後贏馬之「獨角寶寶」和「大眾開心」，水準其實遠比此組短途馬高。最近戴眼罩跑一哩跟前後欠缺氣量才敗，不足為據。回氣後重返短途，遇對手大幅減弱，加上有黃金一檔之助，貼欄跟好位，賺形勢後力足出頭交代。

  「齊齊友福」試兩次谷閘都走勢不差，同父馬合谷草，忠心馬憑機動跑法應可轉場爭入前兩名。



方駿暉

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