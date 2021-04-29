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馬場浮世繪——鄭俊偉三百W破谷草悶局

2021-04-29 列印
馬場浮世繪——鄭俊偉三百W破谷草悶局
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　　繼上周日蔡明紹憑「無敵勇士」取得在港第四百W之後，昨晚谷戰就輪到鄭俊偉踏入新里程，因為他憑賀銘年策騎的「齊齊友福」取得從練後的第三百場頭馬，而且這是練者今季首場谷草頭馬，可謂有雙重意義。不過，鄭俊偉賽後只累積六場頭馬，距離馬會訂下的十六W達標要求仍遠，必須繼續努力。

馬場浮世繪
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