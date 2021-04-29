六檔大旺五W三Q

昨晚谷戰中途落雨，而且六檔大旺，總共產生五W三Q。至於潘頓與希斯合作憑「赤馬雄風」和「大有心得」起孖，前者最終更成為騎師王。其餘梁家俊勝出「威威高星」和「喜駿之星」，同告梅開二度。



潘頓和希斯昨晚憑「赤馬雄風」和「大有心得」攜手起孖，練者賽後說：「『赤馬雄風』出自父系Ferlax，跑中距離更合，既然上場跑短途已有良好走勢，今場增程更合腳法，取勝自然不令人意外。此駒當初來港時，我和馬主預期牠是質素甚佳的自購新馬，可是其後演出卻令我們失望，幸好多跑之下終於踏入正軌，相信由現在開始，牠的演出跟廄內很多新馬一樣續有進步，相信回到四班都能贏馬。『大有心得』乃馬主親自購入，雖然只是三歲馬，但身形強壯，今場能夠克服困難贏大長途賽，預期牠來季四歲才全熟，屆時將有更佳表現，所以今季將多跑一場便會唞暑。」



至於昨晚另一起孖的是梁家俊，他分別為「威威高星」和「喜駿之星」建功，前駒練者賀賢說：「『威威高星』呼吸系統曾有問題，單是照肺也做了多次，直到今季才回復正常，可是上陣經常排大外檔未能一展所長，雖然今場落五班上陣，且所勝距離甚短，但本身要負重磅，加上轉入直路時抄大外檔發力，所以演出已算好。我認為此駒跑田草和谷戰俱合，長力可扳上千八至二千米，實力足以贏四班賽，希望季內餘下時間能夠再捷。」



而「喜駿之星」練者文家良表示：「今晚臨場落雨，令到場地起變化，這正合『喜駿之星』發揮，結果贏得季內其第二W，之後我會安排繼續跑谷草千二米。」



此外，何澤堯昨晚為羅廄「俏芳華」開齋，練者羅富全指：「『俏芳華』的馬主是我親家，很高興為他贏馬。此駒近仗跑千二和千四都嫌路短，而且排檔欠佳，所以表現未如理想，今次增程合發揮，排檔亦轉佳，再者谷草對手較弱，結果成功打開勝門。另外，何澤堯賽後報告此馬對於有點雨也很受落。」



另一方面，上周日捧走女皇盃的日本馬「唯獨愛你」的練馬師矢作芳人，於當地向傳媒透露，將視乎「唯獨愛你」運返日本後的狀態情況，再作未來部署，不過該駒有可能出戰六月二十七日在阪神競馬場舉行的寶塚紀念賽，另外他又表示該駒有望在秋季遠征海外，其中十月二十三月在澳洲滿利谷馬場舉行的覺士盾，以及十一月六日在美國德爾瑪馬場舉行的育馬者盃草地大賽，均在考慮範圍之內。



而日本中央競馬會早前公布，上周日轉播女皇盃的主席短途獎的投注額為一億五千一百六十多萬港元，較前季（上季沒有轉播）同樣轉播該兩場大賽比較，大幅上升35%，考慮到當日日本東京和大阪等四個大城市開始封城，馬場需要閉門比賽，以及投注站關閉的情況，投注額的升幅其實十分理想。



記者：文傑、亨利