勇戰神駒苗準皇太后盃

苗禮德於四月份僅憑「健康在望」贏得一場頭馬，成績當然未如理想。周日沙田賽事屬五月份首戰，苗廄七匹參戰馬均配外籍大師傅，顯然有意爭取好成績。苗禮德昨日晨課上透露，兩匹強配莫雷拉的「勇戰神駒」和「超速」應最具爭勝機會。



「勇戰神駒」於三月中的打吡跑得季軍，未能助苗禮德重溫多年前憑「雄心威龍」贏打吡的舊夢，而「勇戰神駒」以短距離在打吡落敗後，苗禮德已立即決定讓馬匹出戰周日的皇太后紀念盃，並找來莫雷拉壓陣，他說︰「每匹馬的情況都不同，『雄心威龍』是馬王級良駒，質素冠絕當時對手，至少『勇戰神駒』現階段的戰鬥力仍有所不及，而且打吡賽後，牠需要更多時間回復體力，再加上牠來港前曾勝二千四百米，所以我早決定將目標指向今仗。『勇戰神駒』近期操練正常，早前試泥閘走勢亦佳，周日將以佳態迎戰，冀望陣上可發揮出應有實力，贏得今季第二場勝仗。」



「超速」最近兩仗增程跑田草千六得一亞一季，周日再攻同程，苗禮德說︰「四歲的『超速』早前贏馬後，一直維持正常操練，進度及成熟程度持續良好，上仗只因早段步速太慢不利於其後上跑法，才被對手有機可乘，以其目前評分，在四班當然有機會再添頭馬，希望今場早段步速正常，好讓牠在最有利的形勢中收復前失，再贏一場頭馬。」



苗禮德另外提到，「亟多福」初出一役走勢平平無奇，但畢竟年僅兩歲仍有進步空間，相信吸收過上場經驗，再加上早前試泥閘打磨，今次再跑新馬賽而對手同樣出賽經驗不多，牠表現應有望進步。老苗指「亟多福」今仗未嘗無機會走入前列。



特約記者︰文傑