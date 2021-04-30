張氏理論——打吡試過 一生兩次

香港打吡是每年北半球最早舉行的打吡，因為香港不是產馬地，馬匹來自南北半球而多是三歲來港，趕不及三歲跑香港打吡，因此改跑四歲馬。這情況下，秋天作賽對南半球馬不利，於元旦左右作賽則對北半球馬不利，妥協是三四月間最好。但在各產馬地，打吡一般是於季中作賽，英法打吡是於六月，愛爾蘭打吡七月，美國打吡五六月，因此產馬地中，日本打吡於五月尾是最早了。



在業餘年代及職業賽初期，香港打吡是只限當年新馬作賽，即三四歲馬會同場，一般都是由四歲馬控制大局。歷來只有「爆冷」可跑兩次打吡，因為第一次是當年新馬三歲身份，翌年正好改制，於是多跑一次。而第一屆澳門打吡更不限來澳年份及歲數，翌季才規定限四歲馬參賽。



多國的打吡賽例是容許雌馬參賽，但實質上雌雄馬會分途，因為雌馬之打吡賽即橡樹大賽且一般是同期舉行，因此英國打吡近代已無雌馬奪標，連參賽也絕少。幾年前出現一匹雌馬跑葉森打吡，老張認為是太「玩嘢」。



張福元



