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馬場浮世繪——龍寶寶再下一城

2021-05-01 列印
  騎師史卓豐今戰的六匹座騎裏，蔡廄的「龍寶寶」上場初出跑一千米直路賽，入閘前賠率急跌，結果飛到馬到贏馬。史卓豐昨日表示，賽前對「龍寶寶」所知不多，馬兒在起步後亦因受擠碰而被逼居後，可是之後逐漸恢復走勢，最後更能交出強橫加速力，越過對手勝出，展示出其擁有良好質素，相信吸收過上場經驗後，今次在同一班次途程賽事上陣，有望會再贏一場。

  史卓豐又謂「佳運財」上場險勝對手，但後上姿態及所造時間相當出色，明日縱是負磅上陣，仍然是爭勝分子。

馬場浮世繪
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