頭號目標——威力飛馳除面箍變身

第九場三班一八○○米。此場可揀的馬匹實在有限，所以除了「路路醒」是一面倒大熱之外，隔晚較有票數支持已是「全才」和「天外天」。雖然我不敢輕看牠們的三甲機會，但如博此兩駒，則分頭較好的「威力飛馳」可能更值博。



「威力飛馳」在260場次上名一役，雖然都是賺了直路走外疊有利場地，但在曾受困較遲望空之下，一衝便輕易追過都是走有利場地的「天外天」。至於在369場次跑二千米得第五，則是模式不算利追之下，末段力逼「全才」。由此可見，「威力飛馳」計實力絕不會比今場兩匹熱門配腳選擇遜色。



無疑，「威力飛馳」近兩仗演出乏善可陳，但不排除與加了面箍有關。今次小休再戰，在季中可賺以逸待勞之利，加上又除去證明沒幫助的配備，可憧憬能回復季中上名時的水準。



仲達