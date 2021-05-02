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勝在有方——路路醒打疊再贏

2021-05-02 列印
　　「路路醒」外地五戰全入前兩名，頭三仗入Q後兩度以大熱門取勝，演出算準。來港後表現循序漸進，大前仗初跑田草千八遇偏快步速，跟得急也能入Q，本身已拋離主馬群，屬出色亞軍。翌戰於千六遇偏慢步速，鬥爆一段非所長，衝輸給當銳PPG精英「真勝者」後，最近回到此程遇超快步速，本身頭千四米交出1分23秒14，仍能以佳速輕勝今又同場之「加州十大」，確認目前跑此程最合均速發揮。今隔三星期再跑，內側快馬不多，預期切入二疊跟好位，四歲自購馬跑起狀態後可像外地般打疊贏馬。

　　「威力飛馳」季初第二次跑田草千八時遇不利追之慢步速，且直路取位欠順，仍能以全場最快末段追近「快益善」。翌戰於不利之外疊跟其後加添兩捷之「全才」接近，確認中長途威力值三班中上級。稍休兩個月而除去效果欠佳之面箍，亦可博冷W。「加州十大」上仗改配田泰安追勢尚好，四歲愛爾蘭馬外地只跑兩仗，可憧憬持續進步。「全才」上仗追勢夠強，用七磅生排檔外移尚可拖。

方駿暉
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