馬場浮世繪——蟲草成名爆大冷W米雪無影

練者高伯新則表示：「無論是『福逸』贏一級賽，又或『蟲草成名』贏新馬賽，我都相當高興，亦證明馬房處理新馬成績理想。事實上，『蟲草成名』上場初出走勢不差，跑過一場後繼續進步，今次賽前我已預期會跑得更接近，結果牠起步順利，鞍上人彭國年亦發揮出色，力壓對手贏出頭馬。」
馬場浮世繪
一名菲傭在社區感染變種新冠病毒，引起恐慌。港府要求全港三十七萬名外傭在下周日之前強制檢測，昨天多個社區中心外出現外傭人龍，中環和銅鑼灣兩區人數最多，不少外傭稱僱主囑咐盡快檢測，以求安心。與此同時，大批...
2021-05-03
內地「五一」一連五日黃金周假期開始，大批民眾外遊，全國多地湧現人潮。在北京，天安門天未光已有人群聚集，等候觀看升旗儀式。有導遊估計，現場最少有十萬人，人數較往年多。但亦有遊客直言，人潮擠逼，影響旅遊體...
2021-05-03
北韓政府為了阻擋南韓的文化入侵，去年十二月制定《反動思想文化排斥法》，引入或散播南韓電影、影片、書籍等的人，最高可被判處死刑，安排他人集體觀看的人亦可判死刑，至於偷看韓劇等的人士最高可被判監十五年。據...
2021-05-03
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原分區營業經理洪金興表示，觀塘麗港城17座高層E室，面積687方呎，採3房連套房間隔，議價後以1048萬易手，呎價15255元，新買家見單位景觀...
2021-04-30
港股上周於29300點前受阻無力再上，上周五急插578點，收報28724點。踏入五月由於外圍欠缺方向，以及流入本港資金減少，分析預計恒指大升大跌機會不大，整體以上落市為主，恒指於28200點應有支持，...
2021-05-03
西甲爭冠形勢緊湊，現排第四的西維爾，少賽一場下目前距離榜首馬德里體育會六分。今晚聯賽主場鬥進攻啞火的畢爾包，近況不俗的前鋒安尼斯利勢以入球領軍取勝，為球隊收窄差距，保持爭冠希望，主勝去馬。（Now632台周二凌晨3:00直播） 本輪榜首馬體會作客淨勝艾爾切一球，故得七十分的西維爾今場賽前以六分落後前者排第四，所以少賽一場的他們今仗必須贏波收窄差距，。前鋒安尼斯利近三輪西甲收穫兩球，狀態不俗，今仗勢擔當取分之匙領軍奏捷，延續近八場聯賽七勝一和多勢，並矢言：「我想贏西甲，現在要於餘下賽事連勝才有機會奪冠。」 踢少一場差六分 畢爾包有隊長蒙尼恩續因大腿受傷缺陣，今仗要靠各賽近九仗...
2021-05-03
日本藝術家Charr聯同以香港為基地的Select Store Asterisk，以及潮牌Vans，炮製全新膠囊系列，Charr以Vans招牌Era鞋款為藍本，創作一系列色彩繽紛，同時注入其簽名式有趣...
2021-04-28
35歲麥貝夷（Karene）早前接受本報訪問時委屈哭訴被「賤男」舊愛食完唱，強調兩人有戴避孕套進行安全性行為並非「炮友」關係，矛頭直指翟威廉（William）。兩人的共同朋友裕美本不欲多事置身事外，點...
2021-05-03
一名菲傭感染兩種新冠肺炎變種病毒，經分析證實，與首宗輸入變種病毒印度男子的病毒基因排序脗合。專家警告，菲傭或是印度男子的第三、四代傳播中招者，疑社區極可能存在隱形變種病毒鏈，香港有可能面對新一波變種病毒的衝擊。港府即時推出防疫措施，要求全港外傭在下周日或之前完成強制檢測。當局須增加各檢測站的透明度，向外傭發放檢測資料，務求加快完成這次龐大的檢測工程。 外傭放假，多在中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、油尖旺等旺區聚集。傳媒昨天採訪所見，這些地區的社區檢測中心和流動採樣站大排長龍，有人在烈日當空下，由早排到下午，仍未等到檢測。然而，部份非外傭聚集區，檢測站外不見人龍，比較冷清。為了方...
2021-05-03
昨日賽事有不少場次都爆出冷門，其中頭場的新馬賽最驚人，高伯新馬房的「蟲草成名」在彭國年胯下，爆出一百○八大冷W，至於馬主米雪沒有入場，未知是否中空寶？不過凱旋門上仍見多人拉頭馬，可能是米雪貴人事忙而已...
2021-05-03