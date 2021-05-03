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馬場浮世繪——蟲草成名爆大冷W米雪無影

2021-05-03 列印
馬場浮世繪——蟲草成名爆大冷W米雪無影
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　　昨日賽事有不少場次都爆出冷門，其中頭場的新馬賽最驚人，高伯新馬房的「蟲草成名」在彭國年胯下，爆出一百○八大冷W，至於馬主米雪沒有入場，未知是否中空寶？不過凱旋門上仍見多人拉頭馬，可能是米雪貴人事忙而已！

練者高伯新則表示：「無論是『福逸』贏一級賽，又或『蟲草成名』贏新馬賽，我都相當高興，亦證明馬房處理新馬成績理想。事實上，『蟲草成名』上場初出走勢不差，跑過一場後繼續進步，今次賽前我已預期會跑得更接近，結果牠起步順利，鞍上人彭國年亦發揮出色，力壓對手贏出頭馬。」

馬場浮世繪

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