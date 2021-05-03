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馬場浮世繪——希斯攻勢五月仍持續強勁

2021-05-03 列印
馬場浮世繪——希斯攻勢五月仍持續強勁
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　　希斯在四月份成績明顯上升，總共收穫八場頭馬，而昨日踏入五月份賽期，練者的攻勢亦未有放緩，最終憑「嘉應精神」和「佳運財」（右）起孖，至於後駒更是四出四捷，與希斯同樣氣勢大盛。

馬場浮世繪

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