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馬場浮世繪——樂仔復出即贏要多謝皓楠

2021-05-03 列印
馬場浮世繪——樂仔復出即贏要多謝皓楠
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　　周俊樂昨日停賽期滿復出，即憑時廄「天賦威力」贏馬，但原來他要多謝黃皓楠，因為馬主曾炳威賽後透露，起初想繼續配楠仔搏殺，他卻建議不如搵見習生減磅提高勝算，結果便改由周俊樂操刀，而最終亦成功取勝。

馬場浮世繪

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