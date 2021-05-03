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馬場浮世繪——方嘉柏添進帳仍落後一W

2021-05-03 列印
馬場浮世繪——方嘉柏添進帳仍落後一W
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　　蔡約翰和方嘉柏目前在練馬師榜競爭激烈，但昨日前者無馬贏，反而後者則憑「星運明爵」交出頭馬，累計已經連贏三個賽日，賽後只落後蔡約翰一W，形勢依然非常緊湊。

馬場浮世繪

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