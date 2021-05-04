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馬場浮世繪——岳伯仁偕戴圖理贏英一千堅尼

2021-05-04 列印
  雖然岳伯仁馬房於上周六在新市場馬場舉行的英國二千堅尼賽日成績平平，但在翌日舉行的英國一千堅尼賽日，這位鼎鼎大名的愛爾蘭籍練馬師迅即挽回聲勢，在當日由三歲雌馬擔綱的重頭戲一級賽英國一千堅尼大賽，其麾下配上戴圖理的「后土」在陣中後上擊敗對手，爆出十一倍冷門贏馬。今次乃岳伯仁第七次贏得英國一千堅尼，亦是五十歲的戴圖理個人的第二十場英國經典大賽頭馬。

馬場浮世繪

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