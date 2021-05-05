重點出擊——場場精綵乘勇再拼

剛戰「佳運財」完成季內四捷，為希斯省靚招牌，現時坊間將另一新星「速遞奇兵」與牠作比較。這兩匹三歲馬都曾負頂磅告捷，雙雙完成高難度動作，依筆者愚見，為了馬兒長遠發展着數，還是讓牠們提早歇暑為宜，以應付將來走更遠的路。



第八場「場場精綵」上季初出即負頂磅，並在田草C+3排大外檔起步，竟能在不利追的步速之下，壓倒當時勇況正盛的「行星夢」及「極速王」，要知道後兩駒再出都能贏馬，該賽水準擺明極高。但反而「場場精綵」其後只能入位，表現十分反覆，極可能是三歲馬負重磅拼搏，為此付出代價。



直至上仗轉戰谷草千二，未知是否場地合適，還是充滿新鮮感，「場場精綵」竟能在頭兩段超慢步速之下，直路從內疊穿插衝上入位，終於重現朝氣。今次同場快馬增多，賽事前中段應有正常步速，應可重開久違了的勝門。



安西教練



