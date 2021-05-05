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伊仁絮語——香港精神後上制敵

2021-05-05 列印
　　第四場「富存英雄」今季轉倉後明顯有進，大前仗便在谷草千二打破悶局，而近兩仗升上四班也所負不遠。今仗負輕磅及排檔佳，跑法亦較主動，賽前又有充足時間休息，相信可憑新鮮感擊退對手。

  第六場「香港精神」上仗僅在終點前才能望空，即以佳勢撲入位置，表現令人留下深刻印象。今仗改配潘明輝，戰意不用懷疑，加上同場快馬不多，料賽事步速應不會快，希望馬兒能較緊咬步速，並在直路上交出強橫後勁制勝。對手可留意近仗有票數支持的「爸巴閉」及質素頗佳的「彩虹之光」。

Ian

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