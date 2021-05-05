勝在有方——大醇威唞夠謀開齋

「大醇威」季初的二至四名僅值四班中級，但季中則一再在強組跑得好，鄰近對手「仍然贏」和蹄下敗將「創科先鋒」、「電訊火箭」均可再入前兩名，當時戰鬥力提升至四班中上級。硬拼僅敗於「實力飛駒」後，回氣一仗又可跟其後贏三班之「股票傳奇」一齊拋離要爭季軍之「歡樂好友」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。耗力後最近又走樣，賽後翌日發現右前腳不良於行，敗不足據。 今次隔六星期才再出，未交代之四歲自購馬休夠必求取得在港首捷。



「富存英雄」一月初稍休輕勝五班的總時間，比後一場之四班頭馬「上校」尚快0.23秒，剛戰則放得太快才失Q，再次休夠而加強配搭，力足初次在四班入Q。



方駿暉



