周俊樂戴帽封王升格

昨晚谷戰，韋達與周俊樂兩師徒攜手兩捷另各添一W，齊中三元，樂仔封騎師王並已累積逾四十五W，周六田戰升格為五磅仔。沈集成與巴度合作贏「艮志騰雲」兼各自起孖，成績亦好；練者重上三甲， 繼續向昨夜無馬贏的蔡約翰及方嘉柏施壓。



韋達與周俊樂兩師徒，昨晚攜手贏出第三場大熱門「天火同人」與第七場「運利多」之餘，並於其他場合各有斬獲，俱中三元。周俊樂另於策賀廄「勁駒」爆出九倍半冷，是夜披甲七場得三冠一亞一季，挫敗得一冠四亞的潘頓而封騎師王，而其在港累積勝仗已達四十六場，按見習生贏夠四十五場頭馬須升格的規例，由周六沙田賽事起，周俊樂的減磅優惠將由七磅減至五磅。



至於夥拍潘明輝於頭場先聲奪人的韋達，就不諱言「魅力星光」食頭胡是贏得驚險：「『魅力星光』陣上表現穩定，競跑時卻欠信心，往往領先後便以為完成任務放慢腳步。今場牠排十檔起步，我賽前認為贏面大減，幸好人馬發揮都出色，起步先守在第二位，令直路要收復的失地不多，出頭後更剛好到終點，終於順利開齋。然而牠始終是難贏，之後能否繼續交出好成績要視乎際遇。」



至於「天火同人」今次第二度贏馬，韋達則說：「『天火同人』之前幾場都運氣一般，除了排檔欠佳，上次更在衝刺得最勁之際受阻，落敗不足為據。今仗牠終於轉運抽得最有利的一檔，加上對手『令才』早段前領，令牠可先跟得輕鬆，終於再傳捷報。『天火同人』年僅三歲，我無必要過分催谷，賽後我會先觀察其狀態，再決定未來部署，並大有可能會讓牠提早歇暑。」



沈集成昨夜亦連場出招，手風卻稍遜韋達，與潘頓攜手博失「開心有利」與「行雲流水」接連屈居亞軍後，要待第五場合作「財駿」才踏足到凱旋門，尾場則與巴度合作贏「艮志騰雲」。剛周日才於三級賽皇太后盃包辦連贏的沈集成，大讚潘頓今仗走位醒目︰「『財駿』這匹三歲馬很有能力，然而上仗形勢實在太差，全程都走三疊，而本身走勢也嫌稚嫩；今次排一檔起步，潘頓贏牠守二疊生位，令馬兒發揮得更好，盡顯他的谷戰場地智慧。」



連贏兩次賽事的練馬師還有姚本輝，昨夜安排第七場「上駿之星」初配莫雷拉順利大熱開齋，輝哥稱馬兒之前兩戰在沙田已走勢見好，見其早前試谷閘轉腳夠快，所以安排渡江一試，長遠卻非短途馬。



另外，今年歐洲大賽期才剛展開，但已有香港買家斥巨資入貨，據悉日前有馬主以近八位數天價，購入三歲馬Mehmento。馬兒父系為Mehmas，今年一月才開始服役，先在水準較次的修禾爾膠沙處女賽大勝九個半馬位，個多月後在同一馬場則更輕鬆地贏對手十三個馬位連捷，及後在紐百利馬場轉戰草地三級賽，以馬頸位不敵剛於上周六在英國二千堅尼跑第五名的「一舉殲敵」得亞軍，估計運港後，會以明年四歲馬經典大賽為目標。



記者：文傑、亨利