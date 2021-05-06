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馬場浮世繪——歡欣福星三捷助巴度破谷戰悶局

2021-05-06 列印
馬場浮世繪——歡欣福星三捷助巴度破谷戰悶局
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　　「歡欣福星」昨夜贏得季內第三場勝仗，自從轉攻谷草一六五○米後，五戰僅一仗跑第四不入三甲，贏馬後，呂健威說馬兒不斷進步並贏開谷賽，之後仍會傾向安排續於谷中謀功︰「牠今仗早段走來甚放鬆，相信增程跑千八米亦勝任，有利於彈性部署。」巴度憑是場勝仗，則打破自三月二十四日策「勁飛聖」贏馬後的谷戰頭馬荒，昨夜另憑沈廄「艮志騰雲」食尾胡。

馬場浮世繪

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