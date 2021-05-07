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馬場浮世繪——周俊樂升格明日開始減五磅

2021-05-07 列印
  見習騎師周俊樂在剛次跑馬地賽事中，策騎「勁駒」勝出其在港第四十五場頭馬。因此，由明日賽事起，周俊樂所獲減磅將調低至五磅。

馬場浮世繪

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