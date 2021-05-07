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馬場浮世繪——小組就文武先鋒跑法展開研訊

2021-05-07 列印
  波健士於剛次谷草第五場賽事，策騎「文武先鋒」出戰，不過賽後其處理方式被小組問話，小組耹聽他和該駒練馬師霍利時證供後，宣布將會就騎者於轉直路彎時及直路上的策騎方式，另定日期繼續展開研訊。

  另一方面，史卓豐在剛戰第一場賽事，因策騎「上校」時犯下不小心策騎，被罰於五月二十六日起停賽兩日及罰款三萬元。而蔡明紹則於第三場策「大家開心」犯下不小心策騎，被罰由五月十二日開始停賽兩日及罰款五萬元

馬場浮世繪
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