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馬場浮世繪——馬會推出網上開戶服務

2021-05-07 列印
  馬會即日推出「馬會開戶口」網上申請投注戶口服務，申請者只須透過手機便可完成開戶手續，而服務推出後，由開設帳戶、轉帳、預約體驗、賽前準備、投注及觀賞賽事、共創客戶體驗，以至客戶服務，都可在網上進行。

  現時馬迷只須於手機下載「馬會開戶口」應用程式，最快可於五分鐘完成申請步驟，過程完全數碼化，毋須遞交任何文件。如欲知悉更多有關「馬會開戶口」可到馬會網頁了解。

馬場浮世繪
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