張氏理論——出外遠征 自備綵衣

前個星期日在沙田馬場，日本馬於女皇盃包辦前四名，但較少人留意是這四駒的帽色。因為日本馬匹只有指定綵衣，每次出賽的帽色不同，全由馬號決定，而馬號也依足檔位順排，即一號馬白色帽及一檔，二號馬黑色帽及二檔，直至八號順序是紅、藍、黃、綠、橙及粉紅，如果有八檔以上，由外檔數回來，如出十駒，九與十檔馬同粉紅帽，七與八檔馬同是橙帽。



因此日本馬無正式一套綵衣的，到港出賽馬反而要選定自帶帽色，於是「神業」白綵衣綠橫間，於是採用白帽。「耀滿庭」是藍衣紅圓點，於是帽是藍色，頭馬「唯獨愛你」的帽與綵衣一致。較為特別是「謀勇兼備」是藍衣白紋，但竟取粉紅色帽，據說是馬主認為這色會較幸運。



談到綵衣，全是馬匹本身供應，出征時要自帶，當地馬場不提供，但當年港馬「爪皇凌雨」到杜拜參戰，馬房竟忘記帶綵衣，由於太遲才知，連速遞也趕不及，只好由當地馬場提供隨便一套充作。



張福元



