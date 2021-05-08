勝在有方——開心一號田草欺弱旅

「開心一號」出道以來跑得最好便是季初於田草千二，貼欄段段快開，頭兩段交出45秒9，比三班還快0.46秒，僅敗於其後連場跑得好之「雄龍」，總時間僅比三班頭馬「夢想成金」慢0.18秒，卻比三班季軍「閃電俠」快0.05秒，即使屬快步速之結果也算勁，難怪蹄下敗將「三生好運」可贏三班。耗力後隔兩星期再出名次倒退，應是體力不繼。其後轉到谷草和泥地，其中兩次賽後氣管多血，敗不足據。今次稍休兩個月，期間曾上從化儲足新鮮感，重返最佳路程用七磅生，夠快切入內疊前置足可欺凌五班弱旅。



「合金之星」上季曾在四班此程入Q，反覆一輪後前仗於千四氣走實力指標「種福者」，翌戰即可在此程出頭，勝後排檔仍佳，五歲PPG處全熟期，可望持續見好。



方駿暉